Antalya Gündoğmuş'ta yangın başladı

Antalya Gündoğmuş'ta ormanlık alanda yeni bir yangın başladı.

Haber Merkezi

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

soL'un edindiği bilgiye göre, bölgedeki yangın gittikçe büyüyor.

Bölgede yaşayanlar yangının yaklaşması ihtimali nedeniyle endişeli ve yardım bekliyor.

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