Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
soL'un edindiği bilgiye göre, bölgedeki yangın gittikçe büyüyor.
Bölgede yaşayanlar yangının yaklaşması ihtimali nedeniyle endişeli ve yardım bekliyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Antalya Gündoğmuş'ta yangın başladı
Antalya Gündoğmuş'ta ormanlık alanda yeni bir yangın başladı.
Haber Merkezi
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
soL'un edindiği bilgiye göre, bölgedeki yangın gittikçe büyüyor.
Bölgede yaşayanlar yangının yaklaşması ihtimali nedeniyle endişeli ve yardım bekliyor.