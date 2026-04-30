Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 34 kişi hakkında gözaltı kararı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 30.04.2026 , 09:08 Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 , 09:36
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü "yolsuzluk" soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.
Soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı listesinde tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek'in eski gelini Zuhal Böcek de bulunuyor.
Operasyon, belediye iştiraklerinden ANSET isimli şirkete yönelik.
Ne olmuştu?
Antalya'da büyükşehir belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturması geçen yıldan bu yana devam ediyor.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.
Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış , eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma başladığında yurt dışında olan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ise yurda dönüşünden sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı .
Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, şehirde yapılan bazı ihalelerin rüşvetle verildiği savunulmuştu.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.