Muhittin Böcek görüntülerine soruşturma, AKP içinden ‘çok ağlarsınız’ uyarısı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ailesini hedef alan ve aile tarafından yalanlanan görüntülerin sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulmasına sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturmanın nasıl seyredeceği merak konusuyken, AKP içinden de çarpıcı bir uyarı geldi.

AKP’li Mücahit Birinci, “Bakın, Böcek ailesi ile ilgili görüntüler servis edildi. Şimdi bunu yapan kimse artık; halkı, halkın zekâ düzeyini anlayamamış, kısa ve pratik çözümlerle hayatını idame ettirme derdine düşmüş olduğu anlaşılıyor” derken, “Bunların hepsi, ama hepsi, daha sonra bize yol, su olarak dönecek. Halk bunları affetmez ve yemez. Bu taktiklerin kimin taktiği olduğunu herkes bilir” ifadesini kullandı.

AKP’ye Cemaat taktiği uyarısı yapan Birinci, “Arkadaşlar, dost acı söyler. Bu gidilen yol, yol değil; benden demesi… İzleyenler sonra çok ağlarsınız” diye konuştu.