Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek taburcu edildi

Yangının yayıldığı alanlarda çalışmasını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, artan öksürük şikayeti nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Böcek'in durumunun tespiti için yapılan tetkiklerin ardından durumunun iyi olduğuna karar verildi. Başkan Böcek'in evinde birkaç gün istirahat edeceği bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Böcek'in tahlillerini yaptıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı'nın durumunun iyi olduğunu ifade eden Özkan, "Doğal olarak çok kalabalığa girip çıkıyordu. Rutin kontrol yapıldı, bir sıkıntısı yok. Şu an için yatırılmadı, takip ediyoruz. Hafif öksürüğü vardı" dedi.

Koronavirüs salgınına yakalanan ve uzun süre hastanede yatan Böcek, daha sonra iyileşmişti. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü başlayan yangınların ardından Böcek sürekli sahada yürütülen yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyordu.