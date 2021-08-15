Antalya Akseki ve Aydın Çine'de orman yangını

Antalya’nın Akseki ilçesinde saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Kuyucak Mahallesi Öteoluk mevkiinde çıkan yangına müdahale için Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile 4 helikopter sevk edildi. Ekiplerin iki saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Çine'de soğutma çalışmaları sürerken yeniden yangın çıktı

Öte yandan Aydın'ın Çine ilçesinde yeniden orman yangını çıktı. Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkiinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve su tankerleri alevlerin çıktığı alana yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek veriyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramış, yangın 9 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.