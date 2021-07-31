Antakya'da çok sayıda bölgede yangın

Ülkenin birçok noktasında çıkan yangınlara şimdi de Antakya eklendi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Antakya Bağrıyanık bölgesinde yerleşim yerlerinin bulunduğu noktada çıkan yangına ekiplerimiz hızla sevkedildi" denildi. Yangın yerleşim yerlerinin bulunduğu alana sıçradı. Evler tahliye ediliyor.
Samandağ ilçesinde Çubukçu bölgesinde de ormanlık alanda yangın başladı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Hassa ve Topboğazı mevkilerinde çıkan yangınlar ise söndürüldü.
Antakya Bağrıyanık bölgesinde yerleşim yerlerinin bulunduğu noktada çıkan yangına ekiplerimiz hızla sevkedildi. pic.twitter.com/n7LfVT5a93— Hatay Büyükşehir Belediyesi (@HatayBSB) July 31, 2021