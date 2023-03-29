Antakya Medeniyetler Korosu depremlerden sonraki ilk konserini verdi

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin en sert vurduğu illerden birisi olan Hatay’da çok fazla can kaybının yanı sıra şehrin kültürel yapısı da neredeyse yok oldu. Kentte tarihi yerler kullanılamaz hâle geldi. Kuruluşu 2007 yılı olan, 200 kişilik Antakya Medeniyetler Korosu’nun da 7 üyesi afette hayatını kaybetti.

2012 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen, 2019 yılında ise Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görülen Antakya Medeniyetler Korosu, depremlerden sonraki ilk konserini dün akşam Adana’da verdi. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen konser öncesinde konuşan koro şefi Yılmaz Özfırat, "8 saat enkazda kaldım. Beni arkadaşlarım tırnaklarıyla kazıyarak çıkarttılar. Her yerde bir yıkım vardı dedi. Özfırat şöyle konuştu:

"Tabii ilk düşündüğünüz, arkadaşlarıma ne oldu diyorsunuz. Onları merak ediyorsunuz. İletişim yok tabii o sırada. Bir anda organize olabilmeye çalışıyorsunuz. Aradan birkaç gün geçtikten sonra artık hem cenazelerinizi öğreniyorsunuz hem de yaşayanlarınızı öğreniyorsunuz. Bizim Medeniyetler Korosu bir ailedir. Herkes birbirinin diline, diline saygı duyan bir topluluktur. O yüzden de çabuk organize olduk. Türkiye’nin farklı noktalarındayız ama bir araya gelip bir şeyler üretmek istiyoruz.”

Konser için sahneye, koronun hayatını kaybedenleri temsilen 7 mum bırakıldı. “Bülbül Kasidesi” ile başlayan konser, “İnsan İnsan” parçasıyla devam etti. “Ah Bir Ataş Ver” eserinin seslendirmesinin ardından şef Yılmaz Özfırat, “Yara Bere” parçasından önce, depremler sırasında geç gelen müdahaleye sitem etti. (ANKA)