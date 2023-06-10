Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren çocuk tutuklandı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 8 Haziran’da kırsal Yukarı Haydan Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre, Selahattin Umay tartıştığı eşi E.U.'ya şiddet uyguladı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada durumu gören çiftin çocukları M.U. babasına ait tabancayı alıp ona ateş etti. Boynuna isabet eden kurşunla yaralanan Selahattin Umay, ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selahattin Umay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan 14 yaşındaki M.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.