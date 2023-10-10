Annesi açıkladı: Shani Louk hâlâ hayatta

Hamas'ın İsrail'de bir festivalde düzenlediği saldırıyla öldürdüğü iddia edilen 22 yaşındaki Almanya vatandaşı Shani Louk'un annesi Ricarda, konuya ilişkin açıklama yaparak, kızının hâlâ hayatta olduğunu ve Gazze'de ağır yaralı olarak bir hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

Ricarda, daha önce yaptığı açıklamada, bir kadının Hamas tarafından kaçırıldığına dair görüntülerdeki kişinin Louk olduğunu saçlarından ve vücudundaki dövmelerinden tespit ettiklerini ve kendisinin hayatını kaybettiğinden endişelendiklerini ifade etmişti.

İsviçreli haber sitesi Blick'in haberine göre, Louk'un ailesinin, bugün açıklama yaparak, kadının başından ağır yaralanmış bir şekilde Gazze'de bir hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

NTV kanalına konuşan anne, ismi bilinmeyen Filistinli kaynaklardan bilgi aldığını söyleyerek, "Artık Shani'nin hayatta olduğuna dair bilgiye sahibiz" dedi.

Louk'un ciddi şekilde yaralı olduğunu belirten Ricarda, konuya dair Alman hükümetinden yardım istedi.

Hamas'ın, İsrail'in güneyine saldırı başlattığı gün, bölgedeki "Tribe of Superova" adlı müzik festivaline yaptığı baskın sonucunda 260 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.