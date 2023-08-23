Anlaşma sağlanamadı: Kamu emekçilerinin zam oranına hakem kurulu karar verecek

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmeye ilişkin son görüşmeden sonra açıklama yaptı.

Yalçın, "Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakem kuruluna gidecek ve tahkim süreci başlayacak. Ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi, 11 hizmet kolunda da toplu sözleşme mutabakatla sonuçlandı. Onun için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Zam oranına hakem kurulunun karar vereceğini belirten Yalçın şu bilgileri paylaştı: "11 hizmet kolunda 128 adet yeni ve revize madde var. Genele ilişkin uzlaştığımız ama hakeme gidecek olan hükümler var, oransal kısımda uzlaşamadığımız için. 3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek.''