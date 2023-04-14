Anketlerde yüzde 8'i geçemeyen MHP'den anket şirketlerine: '14 Mayıs akşamı kaçacak delik arayacaklar'

Kamuoyu araştırmalarında en fazla yüzde 7 civarında oy aldığı görülen MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, anket şirketlerini hedef aldı.

CNN Türk'e konuşan Yönter, anket sonuçlarına ilişkin "Yüzdelere, oranlara, rakamlara bakmaktan ziyade milletimizin gönlünde tuttuğumuz yere bakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da çok iddialı olduklarının altını çizen Yönter, "MHP geliyor. Bu anket şirketleri 14 Mayıs akşamı inanın bana kaçacak delik arayacak. Toplum içine çıkamayacak. Çünkü bunlar yüzsüz, utanmaz" dedi.

Millet İttifakı'nın ortak listelerine ilişkin tartışmalara değinen Yönter, şu ifadeleri kullandı:



"Yahu dün Ali Dibo diyordunuz. 'Ali Dibo'yu sonuna kadar takip edeceğiz' diyordunuz. 'Mahkum edeceğiz' diyordunuz. Sadullah Ergin ile ilgili söylediğiniz bir laf bırakmıyordunuz. Sadullah Ergin ve zihniyeti Cumhuriyet'in anti-tezi. (...) CHP'nin İzmir adayına baktınız mı? Kemalizm ırkçılık diyen bir adam. Öyle değil mi? Birinci sırada. Taraf gazetesinin yazarı.Şu anda CHP, İYİ Parti acınacak halde. İzmir'e bu reva mı? İzmir işgal edildiği vakit Yunan askerlerini alkışlayan zevatın, CHP'nin İzmir'den göstermiş olduğu adaydan sorarım size ne farkı var? Alın birini vurun ötekine. Demek ki neymiş bazılarını denize dökememişiz. İskelede tutunmuşlar, saklanmışlar. Onların torunları geliyor şimdi."