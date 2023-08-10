Anket: Verdiği oydan en çok Zafer Partisi seçmeni pişman

Metropoll araştırma şirketi, 15-19 Temmuz tarihleri arasında seçmenlere "Son cumhurbaşkanı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Toplam 1746 kişiyle yapılan ankette seçmenlerin verdiği cevaplara göre sırasıyla en çok Zafer Partisi, HDP, İYİP ve AKP seçmeni oy tercihi nedeniyle pişman.

Toplam seçmen sayısına oranlandığında "Evet pişmanım" diyenlerin oranı yüzde 22,4 oldu.

"Hayır pişman değilim" diyenlerin oranı ise 72,8 olurken, yüzde 4,8 ise "cevap/fikrim yok" dedi.

Anketin parti parti sonuçları şöyle: