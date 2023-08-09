Onursal Adıgüzel: Seçim sonucuna etki eden oy hırsızlığı görmedik

Seçim yenilgisi sonrası CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Parti Meclisi üyesi Onursal Adıgüzel, Halk TV yayınına katıldı.

Adıgüzel "Seçim gecesi sistemde ne bir çökme ne bir kopukluk yaşadık. Biz dört defa test yaptık. Testlerin hepsinde görüyorduk ki mobil uygulama kullanıcı sayımız, yeterliliğimiz, veri akış kalitesi, ilçelerden veri gönderimi kadar değil. Yani yüzde 60-70 oranında sonucu mobil uygulamayla alıyoruz. Niye? Kullanıcılarımız yeteri kadar aktif teknoloji kullanıcısı değil kırsalda..." dedi.

"Sandıklara sahip çıkılmadı" eleştirisine yanıt veren Adıgüzel şöyle devam etti:

"17 bin sandıktan sonuç geldi. Ancak hızlı gelmedi... Sonuçta biz Türkiye tarihindeki en üst düzey görevlendirmelerden birini yaptık. Bizim verilerimiz, gönüllülerin verileri, Türkiye Gönüllüleri'nin verilerini topladığımızda 1000 sandık gibi bir eksiğimiz vardı. Onu da sonrasında 400'e düşürdük. Toplam 400 sandıkta görevli yazamamış görünüyorduk. Oradaki oy oranı da 50-55 bindi... Bize veri gelmeyen sandığı toplasanız, toplam seçmenin yüzde 1'ini bile kapsamayan bir sonuç. 99.13'ü gelmiş. Ama bu verinin kalitesi ayrı bir tartışma konusu. Sandık başı hilesi oldu mu? Yine oldu. Yani işte kadınların yerine oy kullanıldı, Güney Doğu'da olan işler var... Ama sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik... '2 milyon Suriyeli oy kullandı' diyen bunu ispatlamalı."