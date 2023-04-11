Anket sonucu: Seçim ikinci tura kalırsa kim kazanacak?

Saros Araştırma 12 bölgede gerçekleştirdiği partilerin oy oranını ve Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı.

Seçiminin ikinci duruma kalması durumunda ortaya çıkacak tablo da belli oldu. Gerçek Gündem'in haberine göre, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre oy oranları şöyle:

AKP %37,8

CHP % 26,4

HDP %11,8

İYİP %8,5

MHP %6,3

Adayların Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy tercihi:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,8

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,7

Muharrem İnce yüzde 6

Sinan Oğan yüzde 1,6

Seçim 2. tura kalırsa:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,3

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,7