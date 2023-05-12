Anket: İnce'ye oy vermeyi düşünen seçmenlerin tercihi ne olacak?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, dün düzenlediği basın toplantısıyla cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurmasıyla birlikte İnce'ye oy vermeyi düşünen seçmenlerin tercihlerini hangi yönde kullanacağı merak konusu oldu.
Saros Araştırma, İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Memleket Partisi Genel Başkanı'na oy vereceğini belirten seçmenlere bu yeni durumda tercihlerinin ne olacağını sordu.
Saros Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Merhan Eptemli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı araştırmanın sonucuna göre, Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen seçmenlerin büyük kısmı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti.