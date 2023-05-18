Anket firması sahibinden Sinan Oğan tahmini

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı'dan 'tahmin' geldi.
Bayrakçı, Sinan Oğan'ın alacağı üç ayrı tavra göre oy dağılımı tahminini aktardı:
Tarafsız kalırsa:
Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider
Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider
Yüzde 1.6 sandığa gitmez.
Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alırsa
Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider
Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider
Yüzde 2,0 sandığa gitmez
Erdoğan'ı destekleme kararı alırsa
Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider
Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider
Yüzde 1,4 sandığa gitmez.