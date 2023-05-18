Anket firması sahibinden Sinan Oğan tahmini

14 Mayıs için açıklanan sonuçlara yakın bir tahminde bulunan Sonar Araştırma'nın sahibi, Sinan Oğan'ın alacağı üç ayrı karara ilişkin tahminini açıkladı.

Haber Merkezi

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı'dan 'tahmin' geldi.

Bayrakçı, Sinan Oğan'ın alacağı üç ayrı tavra göre oy dağılımı tahminini aktardı:

Tarafsız kalırsa:

Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 1.6 sandığa gitmez.

Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alırsa

Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 2,0 sandığa gitmez

Erdoğan'ı destekleme kararı alırsa

Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 1,4 sandığa gitmez.

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