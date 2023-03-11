Anket: En güvenilmez yardım kurumu Kızılay

On bir ili etkileyen depremlerin ardından çadır satışı ve tarikatlardan yardım malzemesi alımı gibi skandallarla anılan Kızılay, yardım kuruluşlarına güven anketinde son sırada yer aldı.
MetroPOLL Araştırma'nın 23-28 Şubat tarihinde 28 ilde 2 bin 118 kişiyle yaptığı anket sonuçlarına göre Kızılay, yardım kuruluşlarının güvenilirlik sıralamasında sonuncu oldu.
Güvenilirlik konusunda 1-10 arasında puanlanmasının istenildiği ankette Kızılay, 5,9 puan aldı. AHBAP ise 7,8 puanla ilk sırada yer aldı.
Halkın yardım kuruluşları güveni. En çok güvenilen kurum AHBAP, en az güvenilen ise Kızılay. pic.twitter.com/4r0Yld9pWw— Ozer Sencar (@ozersencar1) March 11, 2023