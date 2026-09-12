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Anket: ABD'de Filistinlilere yönelik sempati ilk kez İsraillileri geçti

ABD'de yapılan bir ankette, Filistinlilere sempati duyduğunu belirtenlerin oranı anket tarihinde ilk kez İsraillilere sempati duyanların oranını geçti.

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Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 12.09.2026 , 18:55

Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan anket kapsamında katılımcılara, İsrail ve Filistin halklarına yönelik bakış açıları soruldu.

Katılımcıların yüzde 38'i Filistinlilere, yüzde 35'i de İsraillilere "daha fazla sempati duyduğunu" belirtirken, yüzde 27'lik kesim ise görüş bildirmedi.

Böylece ABD'de Filistin halkına duyulan sempati, üniversitenin Aralık 2001'de katılımcılara bu soruyu yöneltmeye başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, İsraillilere yönelik sempati en düşük seviyeye geriledi.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 48'i, ABD'nin İsrail'e "fazla destek verdiğini" düşünürken; yüzde 34'ü, desteğin "uygun düzeyde" olduğu görüşünü paylaştı.

Trump'a onay yüzde 33

Anket kapsamında katılımcılara, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık görevindeki performansına ilişkin görüşleri de soruldu.

Trump'ın performansını onaylayanların oranı yüzde 33'te kalırken, katılımcıların yüzde 59'u Trump'ın başkanlık görevini yürütme biçimini desteklemediğini ifade etti.

Başkan Trump'ın İran konusundaki politikalarına destek ise yüzde 29'da kalırken, katılımcıların yüzde 65'i Trump'ın bu konudaki tutumunu beğenmediğini kaydetti.

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