Ankaralılara tasarruf çağrısı: Su miktarı bir yılda yüzde 84 azaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent’in geçen yıla kıyasla bu yıl ocak ve şubat aylarında yaklaşık yüzde 84 daha az suyu bulunduğuna dikkat çekerek, Ankaralılara su tasarrufu çağrısını yineledi.

ASKİ Genel Müdürü Öztürk, Ankara çevresinde bulunan ve kente içme suyu sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranının yüzde 30, aktif doluluk oranının ise yüzde 20 olduğunu açıkladı.

Ankara’ya su temin eden Kurtboğazı Barajı’nda incelemelerde bulunan Öztürk, Ankara barajlarının son durumuna ilişkin şunları kaydetti:

“ASKİ’nin toplam abone sayısı 2 milyon 540 bin 988. Kentimizde kişi başı günlük tüketilen su miktarı ise 237 litre. Ülkemizde olduğu gibi Başkent’imizde de bu yıl beklediğimiz yağışlar oluşmadı. Özellikle kar yağışında geçen yıllara oranla çok ciddi düşüş olduğu için baraj havzalarımızda doluluk oranları beklediğimizin henüz çok altında. Geçtiğimiz yılın ilk 2 ayına baktığımızda 137 milyon metreküp mertebelerinde gelen su miktarı bu yılın ilk 2 ayında sadece 22 milyon mertebesinde. Yani nereden baksanız içme suyu baraj havzalarımıza gelen su 115 milyon metreküp az. Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Artık toplum olarak su kaynaklarımızın sonsuz olmadığı gerçeği ile yüzleşelim ve su israfına geleceğimiz için hep birlikte ‘dur’ diyelim." (ANKA)