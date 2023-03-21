İSKİ'den kuraklık açıklaması: Şebeke suyuna kısıtlama getirilebilir

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Ocak 2023’te barajlardaki doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 28,92’ye kadar indiğini açıkladı.

20 Mart 2013 tarihinde barajların doluluk oranı yüzde 87,16 iken, 20 Mart 2023 tarihinde ise bu oran yüzde 36,63 olarak kaydedildi.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'a konuşan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, "Bu seneki yağış azlığına bağlı olarak genel bir su kesintisi planımız yoktur. İdare olarak evsel kullanım haricinde, şebeke suyu kullanımlarının kısıtlanması yoluna gidilecek. Örneğin; yeşil alan sulamalarında şebeke suyu kullandırılmayacak, araç istasyonlarının veya fazla su tüketen işletmelerin kullanımına kısıtlamalar getirilecek" dedi.

'Yağışın az olması su temini konusunda bizi zorluyor'

Solmaz şöyle konuştu:

"İstanbul‘un içme suyu entegre bir sistem. Bu sebeple bazı barajların seviyesinin aşırı düşmesi genel sistemimizi etkilememekle birlikte, bu yıl özelinde Avrupa Bölgemizde yağışın çok daha az olması su temini konusunda bizi zorlamakta, bu açığı da Asya Yakası'ndan çok daha fazla su transferi ile çözmeye çalışmaktayız."