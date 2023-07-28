Ankara'dan yerel seçim kulisi: Melih Gökçek sahnede, o isme engel olmak istiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "görevden el çektirdiği" eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek yerel seçimler öncesi yeniden sahneye çıktı. Gökçek’in ABB Başkan adaylığı için adı geçen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adaylığını engellemeye ve Yenimahalle’den aday gösterilmesini sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Gökçek rekabet içinde olduğu bilinen Altınok’un ABB’ye adaylığını istemiyor. Bu amaçla kulisler yürüten Gökçek’in Altınok’un büyükşehire değil, Yenimahalle Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesini sağlamaya çalıştığı belirtiliyor.

Öte yandan son üç dönemdir AKP, Yenimahalle’yi CHP’li Fethi Yaşar’dan alamadı. Son yerel seçimlerde üç dönem Altındağ Belediye Başkanlığı yapan Veysel Tiryaki aday gösterilmişti. Habere göre Altınok’un Yenimahalle’ye aday gösterilmek istenmesinin de yine yenilgiyle sonuçlanacağının çok büyük olasılık olduğu, Gökçek’in de bunu sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Altınok’un Keçiören Belediye Başkanı olduğu dönemde ikili arasındaki tartışmalar gündeme gelmişti.