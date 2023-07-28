Akşener: AKP'nin alternatifi olabiliriz, üçüncü yolu açabiliriz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in, partisinin kurultayında yaptığı konuşmada CHP ile yaptığı ittifaka yönelik sert eleştirilerde bulunması gündem olmuştu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İYİ Parti ve HDP seçimlere tek başına girmeyi tartışıyor" başlıklı yazısında ittifak durumuna ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

İYİP'in yurt genelinde bir ittifak kurmayı planlamadığını aktaran Sevil yazısında, özetle şunları kaydetti:

"İYİ Parti yerel seçimlere tek başına girme ya da CHP ile bölgesel ittifak yapma arasında gidip geliyor. Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu illeri geziyor, nabız tutuyor.

Akşener'den milletvekillerine: 3. yol açabiliriz

Meral Akşener, milletvekilleriyle toplantıda, “Belediye başkanlığını kazanmak kadar, Türkiye genelinde alacağımız oy önemli olacak. Yüzde 10’u yüzde 15 yapabilirsek AK Parti’nin alternatifi olabiliriz. Üçüncü yol açabiliriz. İYİ Parti üçüncü yoldur” diyor.

Bunu bir itirafname gibi görebilirsiniz ama benim değinmek istediğim nokta farklı. İYİ Parti yerel seçimlere tek başına girmeyi tartışıyor ama Meral Akşener buna cesaret edebilecek mi, ondan emin değilim.

'Türkiye genelinde ittifak yapmayacak'

Şurası kesin.

1- İYİ Parti yerel seçimlerde CHP ile daha önceki gibi Türkiye genelinde bir ittifak yapmayacak.

2- En güçlü seçenek olarak il ve bölge bazlı ittifak görünüyor

İstanbul ve Ankara’da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı destekleme karşılığında bazı ilçelerin İYİ Parti’ye bırakılması isteniyor.

Ankara’da Etimesgut ve Gölbaşı ile CHP’nin elindeki Yenimahalle, İstanbul’da ise Şile, Üsküdar ve CHP’li bir belediye isteniyor.

İl bazında ise kesin bir karar verilmiş değil ama Manisa, Mersin, Balıkesir, Antalya gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

Tek başına seçim

Bu durumda Yeşil Sol Parti ne yapacak? Yeşil Sol Parti isminin tabanda tutmadığı düşünülüyor. Önce ismini değiştirecek. Sonra ittifak konusuna karar verecek.

HDP’nin yerel seçimlere tek başına girmesi üzerinde duruluyor. İstanbul’u bilmem ama bölgede tartışmasız tek başına girecekler. İstanbul’da ittifak yapmama ihtimalleri de var.''