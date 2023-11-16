Ankara'dan Netanyahu'nun Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki: 'Asılsız iftiralar'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik "Türk köylerini bombaladı" sözlerine yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur. Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Benjamin Netanyahu’nun ve Eli Cohen’in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir" denildi.

Açıklamada "Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililer, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekler ve dikkatleri başka yöne çekemeyeceklerdir. Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze’deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan dün AKP'nin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada "İsrail, katliamlarına bu şekilde devam ederse, tüm dünyada lanetlenen bir terör devleti olduğunu her yerde tescil ettirecektir" demişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu sözler üzerine Erdoğan için "İsrail'i bir terör devleti olarak anıyor ama eylemleriyle Hamas terör devletini destekliyor. Kendisi Türkiye'nin sınırları içindeki Türk köylerini bombaladı. Onun vaazlarını kabul etmeyeceğiz" demişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhurbaşkanı gerçeği çarpıtıyor ve bir kez daha tarihin yanlış tarafında, 7 Ekim İsrail katliamını yüceltenlerin (İran, Lübnan, Suriye ve Yemen) yanında yer alabilir" ifadelerini kullanmıştı.