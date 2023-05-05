Ankara’daki KEİPA toplantısında Ukraynalı parlamenter, Rus delegeyi yumrukladı

Ankara'da yapılan Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi’nde, Rusya ve Ukrayna delegeleri arasında salonda çıkan tartışma ve arbede dışında Ukraynalı bir milletvekilinin, kuliste Rus üyeyi yumrukladığı ortaya çıktı.

Euronews'ün aktardığına göre sosyal medyada dolaşan görüntülerde, Ukraynalı parlamenter Olesandr Marikovski’nin, toplantı salonunun dışında açtığı Ukrayna bayrağını elinden alan Rus üyeye yumruklar attığı ve bayrağı tekrar geri aldığı görülüyor.

Bu olaydan önce toplantı salonunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimine müdahale etti.

Ankara'da bir otelde düzenlenen zirvede, Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti, Timofeeva'nın arkasına geçerek bayrak ve aşırı milliyetçi örgüt Sağ Sektör (Pravıy Sektor) flamasını açıp, Rusya aleyhine sloganlar attı.

Rus heyetinin, Ukraynalıların bu eylemine engel olmaya çalışmasıyla iki taraf arasında kısa bir arbede yaşandı.

Şentop: Söz vermeden konuşmak isteyen dışarıya çıksın

Ukraynalı heyetin bayraklı protestosuna müdahale eden ve toplantıya ara veren Şentop, çalışma düzenini bozan heyetin salondan dışarı çıkarılmasını istedi.

DHA'nın aktardığına göre Şentop, "Kime söz verildiyse o konuşacak. Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam. Herkes görüşünü, fikrini sözleriyle ortaya koyabiliyor, buna bir mani yok. Ama eylem yapmaya kalkılırsa bu tür toplantılar o zaman parlamenter toplantı olmaktan çıkar, sokak hareketlerine dönüşür. Söz vermedim ben, bu nasıl bir şey? Söz vermeden konuşmak isteyen dışarıya çıksın dışarıda konuşsun" ifadelerini kullandı. Şentop'un müdahalesiyle gerginlik sona ererken, toplantı devam etti.

Şentop daha sonra yaptığı açıklamada, "Rus heyetinin başkanı hanımefendi konuşmaya başlayınca Ukrayna heyetinden kişiler pankart açmaya, bayrak açmaya ve yüksek sesle konuşmaya başladı. Ben buna müdahale ettim. Arkadaşlarımızın da müdahalesiyle bunu yatıştırdık. Parlamenter asamblenin çalışmaları ve varoluş amacı doğrultusundaki konuları asgari müşterekler üzerinden dile getirmek gerekir. Bunu da içeride tartışma sırasında söyledim. Bu olmasa bile her ülke kendi tezini, başka ülkeye dair eleştirisini burada açıkça ifade ediyor. Dolayısıyla görüşlerin, tezlerin, fikirlerin sözlü olarak ifade edildiği bir ortamda bu tür gösterilere, şovlara gerek yok. Bunlara da müsaade etmemek lazım. Bunları kendilerine açık bir şekilde de ifade ettim. Ama daha sonra da, ben ayrıldıktan sonra da bu tür bazı eylemlerin, provokasyonların devam ettiğini duydum. Az önce bazı heyet üyeleriyle de görüştüm. Bunları yanlış buluyorum. Sözlü olarak tezlerinizi burada açıklarsınız; ama diğer hususlar sokaklarda olabilir, ama bu platform bunların olacağı, yapılacağı bir platform değil. Bunu çok yakışıksız bulduğumu, kınadığımı ifade ettim. Şimdi tekrar burada da ifade etmek isterim" dedi.