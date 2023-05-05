Ukrayna ordusu 'hata' sonucu kendi Bayraktar İHA'sını vurdu

Ukrayna'da perşembe günü, başkent Kiev semalarında uçan Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı vurularak düşürüldü.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Ukrayna ordusu, bir hata nedeniyle Kiev üzerinde kendi insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, teknik nedenlerle kontrolden çıkan insansız hava aracının tedbiren vurulduğu belirtildi.

Telegram üzerinden yayınlanan açıklamada, "Başkent üzerinde kontrolsüz uçuş, istenmeyen sonuçlara neden olabileceği için mobil ateş gruplarının kullanılması kararı alındı. Hedef - yok edildi!" denildi.

Akşam saatlerinde meydana gelen olay sırasında Kiev ve çevresinde hava alarmı verildi. Yaklaşık 20 dakika boyunca şiddetli patlamalar duyuldu. İnsansız hava aracı alevler içinde kalırken bölgede siyah dumanlar yükseldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, bir alışveriş merkezinin çatısına düşen parçaların yangına neden olduğunu açıkladı.

Öncesinde olayın Rusya tarafından düzenlenen bir saldırı olduğu düşünülmüş, Ukrayna Devlet Başkanı Yardımcısı Andriy Yermak, ilk açıklamasında "Düşmana ait insansız hava aracı düşürüldü” demişti.