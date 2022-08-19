Ankara'daki inşaatta ölen ve yaralanan stajyerler ilk günden sahaya çıkarılmış

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize-Güneysu’dan hemşerisi ve AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Pasifik İnşaat’ın yaptığı Merkez Ankara Projesi’nin şantiyesinde çalışan işçiler, yetkililerin fırtına uyarısına rağmen sahaya çıkarıldı.

Sabitlenmeyen kolon kalıplarının, 15 Ağustos’ta yaşanan sağanak yağış ve fırtınada devrilmesiyle Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi stajyer Taha Öztürk öldü.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ege Kıratlı ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği öğrencisi Emre Çetin ise çok sayıda ameliyat geçirdi ve tedavileri sürüyor.

'Çok tehlikeli işler sınıfı'

Edinilen bilgiye göre; öğrenciler stajlarının birinci gününde sahaya çıkarıldı.

Medyascope'tan Cansu Timur'un haberine göre, şantiye şefinin öğrencilerin oryantasyon eğitimi almadan sahaya çıkarılmasını “çok hevesli” olmakla açıkladığını dile getiren İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Sekreteri Mahir Kaygusuz, “çok tehlikeli işler” sınıfında yer alan büyük şantiyelerde, öğrencilerin uyum ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi almaları gerektiğini vurguladı.

'Eğitim almadan sahaya çıkamaz'

Kaygusuz, uyum eğitiminden işyerinin İSG eğitim uzmanlarının sorumlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“İSG eğitimi, 16 saatlik zorunlu bir eğitimdir. İlk gün alınması beklenmez. Bir eğitim takvimi olması beklenir. İSG uzmanlarının sorumluluğundadır. Bizim konuştuğumuz öğrenciler sabah staja gittiklerinde bu eğitim kapsamında sınav olduklarını söylüyor ancak oryantasyon eğitimine gelindiğinde ise öğrencilerin bu eğitimi almadıkları anlaşılıyor. İnşaatta çalışan öğrencilerle yaptığımız toplantıda şantiye şefinin bu durumu öğrencilerin ‘çok hevesli’ olmasıyla açıkladığını öğrendik. Mevzuatta ‘işe başlama eğitimi’ olarak görünen bu eğitim, en fazla iki saattir ve işveren tarafından verilmesi zorunludur. ‘Bu eğitimi almadan sahaya çıkamaz’ denilir.”

'Şantiye şefi gözaltına alınmadı, hastaneye gelebiliyor'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi de sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirterek, “Şantiye şefinin gözaltına alınmış olması gerekirken hastaneye gidebilmesi, ailelerle görüşmesi şaşkınlık verici, iş cinayetlerinin yaşandığı şantiyelerde sorumluluk sahibi olan şantiye şefleri hakkında doğrudan adli süreçler başlatılır” açıklamasını yaptı.