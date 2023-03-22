Ankara'da 'ucuz' et kuyruğu: 'Bir de oy istiyorlar, bu hayat mı?'

Et ve Süt Kurumu, Ankara’daki "ucuz" et satışı yapılan mağazayı değiştirdi. Yeni satış yeri, Anafartalar Hali’nin arkası oldu. Böylece Kızılay mağazasının önünde oluşan kuyruk, Ulus’taki mağaza önünde, iki bina arasına sıkıştı.

İki bina arasına sıkışan kuyruğun dışarıdan görünmesi de zorlaştı. Ucuz etin, satış yönteminin de değiştiği görüldü. Daha öncekinin aksine, et almak isteyen vatandaşlar, isimlerini bir listeye yazıyor. Sırası gelen vatandaş, o sıraya göre çağırılıyor. Listenin son sıralarına kalan vatandaş, eli boş dönüyor. Listede, engellilere de öncelik tanınıyor, onların isimleri ayrı bir listede tutuluyor.

ANKA'nın haberine göre, kuyrukta bekleyenlerin çoğu engelli ve yaşlı. Kuyruğun uzadığı yerde, küçük bir çay ocağı var. Esnaf “Kuyruk yoğun olunca işleriniz arttı mı” sorusuna; “Millet zaten 5 lira için, ucuz olsun diye buraya geliyor. Alım gücü var mı?” sorusu ile karşılık veriyor. Ucuz et satış yerindeki bir balıkçı ise “Millet gerçekten ızdırap çekiyor. Saat sabahın beşinde kalkıp buraya geliyor. 1 kilo almak için. Saat 9 buçuk olmuş hala kapıyı açmamışlar” diyor.

'Malatyalıyım, yaralıyım evim yıkıldı'

83 yaşındaki görme ve işitme engelli bir vatandaş, uzun et kuyruğuna şu sözlerle isyan etti:

“Engelliyim; gözüm az görüyor, kulağım az duyuyor. Malatyalıyım, yaralıyım. Çocuklarım orada. Evim yıkıldı. Ben burada oturuyorum. Devletimiz bunu bir halletsin bu ne rezillik (et kuyruğunu göstererek.) Bir de oy istiyorlar buyurun. Bu hayat mı? 1 kilo et için bu kadar bekleyeceğim. Devletimiz utansın.

Bizden 50 gün sonra oy isteyecekler, hangi yüzle gelecekler merak ediyorum. Yazık günahtır. Hep burada 70-80 yaşında insanlar. Bir kilo et için değer mi? Bu Kızılay’daymış, burası bugün açıldı. Bunları bildirin."

'Bir kilo kıymayla 1 ay idare edeceğiz'

75 yaşındaki bir başka vatandaş ise “Eğer zengin olsaydım girmezdim, fakir olduğum için buraya geliyorum. Başımızdaki adamların kulakları sağır olmuş bunu duymuyor. Gelsin de burayı görsün. 1 kilo et alacağım fazla vermiyorlarmış. Bir kilo kıymayla 1 ay idare edeceğiz” diyor.

'Merkezi yer göze batıyor diye hükümet buraya yönlendirdi'

Bir vatandaş, ucuz et mağazasının yerinin değiştirilmesi için şunları söylüyor:

“Orada merkezi yer göze batıyor diye hükümet buraya yönlendirdi. Orası gözünün önü Çankaya. Burası dulda yer. Her taraf kapalı. Kim ne derse desin. Kimse görüyor mu bizi? Gökyüzü görüyor bizi. Ne kadar millet var. Bunlar orada olsa göze batar. Ben 5’te Pursaklar’dan buraya geldim. 1 kilo et için. Lösemi hastasıyım, rahatsızım. Dün geldim alamadım. Kalabalık yetmedi. Bir kilo kıyma olmuş 300 TL. Emekli adamım iş arıyorum, iş bulamıyorum.”