Ankara'da 'ücretsiz biniş' tartışması devam ediyor: Özel halk otobüsleri iş bırakacak

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüsü esnafının 25 Eylül Pazartesi günü çalışmama yönünde karar aldığını açıkladı.
NTV'nin haberine göre; karar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini açıklamasının ardından alındı.
Ankara'daki özel halk otobüsleri artan maliyetleri gerekçe göstererek 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz biçimde taşımak istemiyor.