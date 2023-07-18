Ankara'da toplu ulaşıma büyük zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretlerine zam yaptı.
Buna göre UKOME’de bugün alınan kararla tam bilet 9,5 TL’den 15 TL’ye, indirimli bilet de 4 TL’den 7,5 TL’ye yükseldi.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sadece son bir hafta içerisinde yapılan akaryakıt zamlarının faturası aylık 300 milyon TL zarara ilave 20 milyon TL olacaktır. Bu fiyat artışı ile aylık 300 milyon TL olan EGO Genel Müdürlüğü zararının bir kısmının karşılanması mümkün olabilecektir" denildi.
BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI: ANKARA’DA ULAŞIMA ZAM KONUSU HAKKINDA AÇIKLAMA— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) July 18, 2023
2023 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında asgari ücrete %34 oranında artış yapılmıştır. KDV oranında %2, ÖTV oranında %224, motorin litre fiyatında %40 oranında, bakım-onarım (yedek parça alımı, değişimi vb.)…