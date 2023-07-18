Ankara'da toplu ulaşıma büyük zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretlerine zam yaptı.

Buna göre UKOME’de bugün alınan kararla tam bilet 9,5 TL’den 15 TL’ye, indirimli bilet de 4 TL’den 7,5 TL’ye yükseldi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sadece son bir hafta içerisinde yapılan akaryakıt zamlarının faturası aylık 300 milyon TL zarara ilave 20 milyon TL olacaktır. Bu fiyat artışı ile aylık 300 milyon TL olan EGO Genel Müdürlüğü zararının bir kısmının karşılanması mümkün olabilecektir" denildi.