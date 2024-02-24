Ankara'da TKP seçim çalışmalarına başladı: 'Zübüklere karşı komünist belediyecilik'

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için adaylarını duyuran Türkiye Komünist Partisi (TKP), bugün Ankara'nın Çankaya ilçesinde seçim çalışmalarını başlattı.
TKP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Çisel Demirkan Sakkallı ve Çankaya Belediye Meclis Üye Adaylarının katılımıyla gerçekleştirilen seçim çalışması, Kızılay'da gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında Kızılay'ın çeşitli noktalarında bildiri dağıtımı, esnaf ziyareti ve kafelerde bildiri dağıtımı yapılarak, TKP'yi destekleme çağrısında bulunuldu.
TKP'nin "Zübüklerden Kurtuluyoruz'' başlığını taşıyan seçim bildirgesinin ve Çankaya adaylarının tanıtıldığı bildirinin dağıtıldığı çalışmaya, yurttaşlar ise yoğun ilgi gösterdi.