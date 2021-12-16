Ankara'da taksi ücretlerine zam

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin yönetim kurulu toplantısı sonucunda taksimetre açılış ücreti, indi-bindi ücreti ve kilometre başı ücret zamlandı.
Alınan zam kararına göre, kenttek taksimetre açılış ücretine yüzde 16 zam yapılarak 5 TL'den 6 TL'ye yükseltildi. Kilometre başı ücrete ise yüzde 27 zam yapılarak 3,70 TL'den 4,70 TL'ye çıkartıldı. Taksilerin indi-bindi ücreti 12 TL'den 15 TL'ye yükseltildi.
Ankara'daki yeni taksi tarifesi 17 Aralık Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlayacak.