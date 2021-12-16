Ankara'da taksi ücretlerine zam

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin yönetim kurulu toplantısı sonucunda kentte taksi ücretlerine zam yapıldı.

Haber Merkezi

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin yönetim kurulu toplantısı sonucunda taksimetre açılış ücreti, indi-bindi ücreti ve kilometre başı ücret zamlandı.

Alınan zam kararına göre, kenttek taksimetre açılış ücretine yüzde 16 zam yapılarak 5 TL'den 6 TL'ye yükseltildi. Kilometre başı ücrete ise yüzde 27 zam yapılarak 3,70 TL'den 4,70 TL'ye çıkartıldı. Taksilerin indi-bindi ücreti 12 TL'den 15 TL'ye yükseltildi. 

Ankara'daki yeni taksi tarifesi 17 Aralık Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlayacak. 

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