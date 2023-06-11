Ankara'da suyla dolan altgeçitte mahsur kalan midibüs şoförü kurtarıldı

Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte arıza yapan midibüsün şoförü araçta mahsur kaldı.

Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Ankara'da bazı alt geçitler su basma tehlikesine karşı araç trafiğine kapatıldı. Aydınlıkevler semtinde bulunan Mustafa Tuna Alt Geçidi ise suyla dolmasına karşın araç trafiğine kapatılmadı.

Bu sırada altgeçitte ilerleyen bir midibüs arıza yaptı. Araçta mahsur kalan şoför, itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı. (AA)