Ankara'da kuvvetli yağış: Araçlar su altında kaldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından kuvvetli ve fırtınalı sağanak yağışın başladığını belirterek, uyarıda bulundu.

Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kent merkezinde yarım saat içerisinde afet düzeyinde (m2'ye 38 kg) kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışı gerçekleşmiştir" dedi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisine giren bazı araçların ise büyük kısmının biriken su altında kaldığı görüldü.

Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde ise bir binanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü.