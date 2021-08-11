Ankara’da Solcu Liseliler’in üniversite tanıtım günleri yarın başlıyor

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan üniversite tercih döneminde ‘’Solcu Liseliler Üniversite Tanıtım Günleri’’ yarın başlıyor.

Ankara'daki pek çok üniversiteden temsilcilerin bulunacağı etkinlikte, üniversite tanıtımlarının yanı sıra bölümler hakkında da bilgi edinilebilecek. 12 Ağustos perşembe günü saat 12.00 ila 17.00 arasında Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan tanıtım programında, adaylar ilgi duydukları üniversitenin masasına müracaat ederek bilgi alabilecek.

Tanıtımı yapılacak üniversiteler şöyle: