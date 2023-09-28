Ankara'da semt evlerine bir yenisi daha ekleniyor: Öveçler Semt Evi açılıyor

Ankara Öveçler Semt Evi, cumartesi günü saat 15.00'de, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla açılacak.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) emekçi mahallelerindeki semt evlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

30 Eylül Cumartesi günü Ankara Öveçler'de yeni bir semt evi açılacak.

Saat 17.00'de yapılacak açılışa TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katılacak.

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