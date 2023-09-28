Ankara'da semt evlerine bir yenisi daha ekleniyor: Öveçler Semt Evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) emekçi mahallelerindeki semt evlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.
30 Eylül Cumartesi günü Ankara Öveçler'de yeni bir semt evi açılacak.
Saat 17.00'de yapılacak açılışa TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katılacak.
Ankara Öveçler Semt Evi TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın katılımıyla açılıyor🚩#TKPHerYerde— TKP (@tkpninsesi) September 28, 2023
Öveçler’de dayanışmayı büyütmek için tüm dostlarımızı açılışımıza bekliyoruz. Gelin mahallelerimizde adaletsizliğe, yoksulluğa, gericiliğe karşı birlikte mücadele edelim❗️
🗓️ 30… pic.twitter.com/aMDqvorn8S