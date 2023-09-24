İncesu Semt Evi'nde atölyelere katılan çocuklar karnelerini aldı

Ankara İncesu Semt Evi'nde gönüllü çok sayıda akademisyenin katkılarıyla süren çocuklar için atölye çalışmaları 9 haftalık periyodun ardından sona erdi.
Bu süreç boyunca çocuklar eğlenceli bilim atölyeleriyle gezegenleri tanıdı, güneş sistemini, fotoğraf makinesinin çalışma mantığını, iskelet sistemini öğrendi; resim atölysiyle renkli hayallerini kağıtlara döktü; müzik atölyesiyle de bateri/davul dersleri alarak ritim becerilerini geliştirdi.
Mahallede göçmen ailelerle dayanışmayı sağlayan, gericiliğe karşı aydınlanmaya işaret eden, atölyeler yapan Semt Evi'nde çocuklara karnelerini atölye yürütücüsü öğretmenleri verdi.
İncesu Semt Evi mahallesinde dayanışmayı, mücadeleyi yükseltirken çocukları bilim ve sanatla tanıştırmaya devam edecek.