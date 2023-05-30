Ankara'da sağanak: TOBB Genel Kurulu'nda platform çöktü, yaralılar var

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

Ankara'nın Çankaya ve Altındağ ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Bazı sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı.

Kazım Karabekir Caddesi'ndeki alt geçitte otomobilde mahsur kalan sürücü, belediye ekiplerince kurtarıldı. Sıhhiye'de de ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar dükkanlarındaki suyu tahliye etmek ve tıkanan mazgalları temizlemek için seferber oldu.

Sincan'da hortum

Sincan ilçesindeki Belören Dağı mevkisinde ise hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Platform çöktü

Erdoğan'ın bugün konuşma yaptığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü. Biri ağır dört kişinin yaralı olduğu belirtiliyor.

Valilik ve Meteoroloji uyarı yapmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısıyla Ankara'ya sarı kodlu uyarı geçmişti. Kuvvetli yağış alacağı söylenen Ankara için belediye ilgili ekiplerin tüm izinlerinin kaldırıldığı açıklanmıştı.

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada "İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve işyerlerinde su baskınları yaşanmış olup; ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir" dedi.