Ankara'da rüşvet soruşturması: 33 gözaltı kararı

Ankara'da icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında rüşvet istenip alındığı ihbarı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınmaları kararı verilen 33 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından rüşvet almak ve rüşvet vermek, rüşvet suçuna aracılık etmek, nüfuz ticareti, yedieminlik görevini suistimal, görevi kötüye kullanmak suçlarından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.