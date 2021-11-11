Pakdemirli'den ‘rüşvet’ yanıtı: 150 bin kişilik teşkilatın başındayım, herkese sahip çıkamam

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, önceki gün yapılan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında 70’e yakın milletvekili söz alarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye tarımdan orman yangınlarına, çiftçilerin sorunlarından yüksek fiyatlı gıdalara kadar pek çok konuda eleştirilerini sıraladı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre 12 saati bulan görüşmelerin sonunda eleştirileri yanıtlamak için söz alan Pakdemirli, tüm dünyada pandemi nedeniyle sıkıntılar yaşandığını söyleyerek “Rahmetli Demirel’in bir lafı var: ‘Yağmur yağarken ‘Ben ıslanmam’ diyemezsin.’ Bizim bütün derdimiz ve çabamız çiftçimizi, köylümüzü, besicimizi, yetiştiricimizi bu dönemde ıslatmamak” savunmasını yaptı. Zorlukların sadece kendi alanında olmadığını söyleyen Pakdemirli, “Kabinede bir sunum yapıldı- enerji fiyatları, doğalgaz fiyatları almış dolar bazında gitmiş. Benzer şeyleri biz de gübrede, diğer emtialarda yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sığır ithalatında rüşvet alındığına dair iddialara da yanıt veren Pakdemirli’nin, “Ben 150 bin kişilik bir teşkilatın başındayım. Herkese sahip çıkamam ama bir şey bulduğum zaman da gereğini yaparım. Bunun gereğiyle alakalı bir şey çıkmamıştır” demesi dikkat çekti. Pakdemirli, Türkiye’nin eskiden kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olduğuna yönelik eleştirilere de “Ben bu yedi ülkenin altısını hiçbir zaman bulamadım. Bu tamamen ‘Andersen Masallar”ın uydurulmuş bir şeydir” karşılığını verdi.