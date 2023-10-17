Ankara'da özel halk otobüsü krizinde son nokta: 'Kamu araçlarını kullanmanızı rica ederiz'

Türkiye’de emekliler ve nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan 65 yaş ve üzeri yurttaşlar, iktidarın giderek yük olarak gördüğü ve ilk kalemde gözden çıkarılacaklar listesinde ilk sıraya yerleşmiş gözüküyor. Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri yurttaşlar, çoğunluğu açlık sınırı altındaki maaşlarıyla, değil geçinmek mutfak masraflarını karşılamaktan uzak bir hayata terk edilmiş durumda. Son olarak ücretsiz olan şehir içi toplu ulaşım hakları da ellerinden alınmaya çalışılıyor.

Özel halk otobüsleriyle belediyeler arasındaki ücretsiz yolcu taşıma tartışması sürüyor. İki gün önce 65 yaş üstündekiler dahil ücretsiz binme hakkı bulunan 18 farklı grup hakkında karar almak için bir araya gelen Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklerin sadece iki günlük maliyetlerini karşıladığını öne sürdü.

TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüslerinin yalnızca her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını duyurdu.

Otobüslere duyuru: 'Kamu araçlarını kullanmanızı rica ederiz'

Söz konusu açıklamanın ardından bugün Ankara'daki özel halk otobüslerine konuya dair bir duyuru asıldı.

"Hiç bir özel sektör ücretsiz hizmet yapamaz" başlıklı duyuruda, ücretsiz biniş hakkına sahip yurttaşların her ayın 4'ün sonra kamu araçlarını kullanması istendi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği imzalı duyuru şöyle:

"Artan maliyetler (yakıt, parça, bakım, tamir, personel vs.) nedeniyle ücretsiz yolcularımızı (Bakanlığın ödediği gelir desteğinin karşıladığı) her ayın 1. ile 4. günleri arasında taşıyabileyeceğimiz için diğer günlerde kamu araçlarını kullanmanızı önemle rica ederiz."

'Gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı yurttaşları ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin ilgili kanun çerçevesinde düzenlenerek 2015 yılından beri sürdüğünü belirterek, ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararının kanuna aykırı olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak 2023 yılında yaptıkları iki artışla destek ödemelerinin yüzde 100 artırıldığını belirten Göktaş, “Son dönemlerdeki tartışmalarla birlikte esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl bir artış yapılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasındaki görüşmeler sürüyor

Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasında ücretsiz seyahat kapsamında ödenen gelir desteğine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde engelli ve yaşlı vatandaşlarımız başta olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla iş birliğine açık ve duyarlı bir yaklaşım sergileyerek ciddi bir yol kat ettik. Geldiğimiz noktada, fiilen ücretsiz yolcu taşımasına rağmen ruhsatında ayakta yolcu taşıma izni olmaması nedeniyle gelir desteği ödemesinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de kapsama alınmasına ilişkin yönetmelik değişikliği çalışmalarında son aşamaya geldik. Gelir desteğinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de destekten yararlanacak olması esnafımızı rahatlatacak adil bir uygulama olacak. 65 yaş ve üzeri yaşlılarımız ile engelli vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınması uygulamasına destek olmaya devam edeceğiz."