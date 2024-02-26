Ankara'da Mimarlar Odası ve EMO seçimleri sonuçlandı: Turuncu dönem

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 48. Olağan Genel Kurulu ardından yapılan seçimleri, turuncu liste kazandı.

Çankaya İlçesinde bulunan Mimar Kemal Ortaokulu'nda yapılan seçimlerde kamuda çalışan daire başkanlarının mimarlara baskı yaptığı, sponsorların desteğiyle otobüslerle çevre illerden insanların oy kullanması için taşındığı iddia edilmişti.

Önceki dönem başkanı Karakuş Candan, iktidar ve ittifaklarının Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ni almak için turuncu liste çıkardığını belirtmiş, “Mimarlara turuncu listeye oy vermeleri yönünde baskı yapıldığı duyumlarını alıyoruz” demişti.

Üç listenin yarıştığı, seçim sonrası yapılan oy sayımında turuncu listeden Derya Başyılmaz 1033 oy, mavi listeden Tezcan Karakuş Candan 807 oy, kırmızı listeden Banu Taner 433 oy aldı.

Yenilikçi Mimarlar Gurubu'nun başkanı Derya Başyılmaz ve yönetim kurulu seçimlerin kazananı oldu.

Elektrik mühendisleri yeni yönetimini belirledi

TMMOB'a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesinin 27. Dönem Genel Kurulunun ardından yapılan seçimlerin sonucu da belli oldu.

Orman Genel Müdürlüğü Merkez Yerleşkesinde yapılan seçimlerde delege çoğunluğunu Hacı Ali Yiğit başkanlığında seçime giren mavi listenin sahibi Demokrat Mühendisler aldı. Karma listenin çıktığı yönetimi Frekans Mühendisler aldı.