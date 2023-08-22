Ankara'da kaza: Alt geçitteki arabanın üzerine hafriyat kamyonu düştü

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Cinnah Caddesi'nde bulunan Kuğulu Alt Geçidi'ne hafriyat kamyonu düştü.
Kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Macaristan Büyükelçiliği'ndeki tadilat çalışması nedeniyle, elçilik önünde park halindeki kamyonun freni hafriyat yüklemeleri sırasında boşaldı. Yokuş aşağı inen kamyon, bulvardan Kuğulu Alt Geçidi'ne düştü.
Kamyon, alt geçitte seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada, hafif ticari araçtaki Saffet Keskin ve Ayşegül Keskin yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, ulaşım üst yoldan sağlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.