Ankara'da kadınlara saldıran iki polis ve bir bekçi gözaltına alındı

Ankara Kızılay’da gittikleri bir eğlence mekanı çıkışında, yoldan geçen kadınlar ile çevredeki bazı kişilere sözlü ve fiziki saldırıda bulunan ve havaya ateş açan biri başkomiser iki polis ile bir mahalle bekçisi gözaltına alındı.

Üç emniyet personeli, kadınları darp etti. Başkomiser ise daha sonra havaya el ateş açtı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, başkomiser ve beraberindeki iki emniyet görevlisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli ve idare soruşturma başlatıldı. Üç emniyet personeli, haklarındaki idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"24 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında haber merkezine gelen kavga ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, eğlence mekanının çıkışında alkollü vaziyetteyken, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü-fiziki saldırıda bulunan ve havaya ateş eden sivil kıyafetli, biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru olduğu anlaşılan (3) kişiyi derhal gözaltına almıştır.

Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."