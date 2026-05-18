Ankara'da kadınlar 'Karanlığa Karşı Smaç Voleybol Turnuvası' için buluştu

Kadın Dayanışma Komiteleri'nin (KDK) Ankara'da düzenlediği Karanlığa Karşı Smaç Voleybol Turnuvası, dayanışma ve mücadelenin en güzel örneklerine sahne oldu.

Ankara'nın ondan fazla mahallesinde yaşayan emekçi kadınlar, haftalar boyunca semt evlerinde bir araya gelerek bu turnuvaya hazırlandı. Turnuvaya katılanlar arasında emekliler, gençler, işçiler, işsizler, doktorlar ve temizlik işçileri gibi birçok sektörden emekçi ve genç kadın yer alırken, rakip takımlarda anne ve kızın karşılıklı oynaması sahada neşeli anlar yarattı.

Ondan fazla amatör takımın bir araya geldiği etkinlikte, kadınlar büyük bir heyecan, mutluluk ve coşkuyla mücadele etti.

Tribünlerde küfür değil, omuz omuza söylenen şarkılar vardı

Emekçi kadınların yan yana geldiğinde neler yapabileceğini gösteren turnuvada, tribün manzaraları da sahadaki heyecanı aratmadı.

Turnuva boyunca tribünlerde hiçbir küfür veya hakaret duyulmazken, kazanan ve kaybeden takımları desteyen yüzlerce taraftar omuz omuza vererek hep bir ağızdan şarkılar söyledi. Turnuva alanında sporun eşit ve özgür bir toplumda nasıl olabileceğini gösteren bir dayanışma sergilendi.

Katılımcılar maçları izlerken, alanda Küba ile dayanışma amacıyla kurulan stantlarda yürütülen "Küba'ya Güneş Topluyoruz" kampanyasına da büyük destek verdi.

'Kupa' sahiplerini buldu ama asıl kazanan dayanışma oldu

Büyük bir coşkuyla geçen maçların ardından turnuvanın şampiyonları da belli oldu. Kıyasıya geçen karşılaşmaların sonucunda birinciliği Dinamo İlker takımı göğüslerken, ikinciliği Direnişin Sultanları, üçüncülüğü ise Devrim Spor elde etti.

Ancak turnuvada mücadele eden tüm takımlar, izleyenlerin büyük beğenisini toplayarak gönüllerde taht kurdu. Kaybedenin olmadığı, kazananın ise dayanışma ve mücadele olduğu vurgulanan etkinlik, kadınların birlikte ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kurulan bağlar ve umut sokaklara taşınacak

İki gün süren ve büyük bir enerjiyle tamamlanan turnuvanın ardından, katılımcı kadınlar bu tür buluşmaların devamını getirme mesajı verdi.

Bu turnuvanın elde edilen sayılardan ve kazanılan setlerden çok daha fazlası olduğu, sahada kurulan her bağın ve yükselen her sesin karanlığa karşı verilen en güçlü cevap olduğu belirtildi. Kadınlar, burada yarattıkları enerjinin, cesaretin ve umudun sadece voleybol sahasında kalmayacağını ifade etti.

Şiddete, sömürüye ve gericiliğe karşı yan yana durmaya devam edeceklerini belirten kadınlar, bu mücadeleyi daha fazla mahallede, sokakta, iş yerinde ve okulda büyüterek birbirlerine güç olacaklarını belirtti.