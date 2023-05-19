Ankara'da kadın cinayeti: Evli olduğu kadını öldürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde İsmail Karaçor, evli olduğu Hacer Karaçor’u öldürdü.

DHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde Atlılar Caddesi’ndeki Hilal Apartmanı’nda meydana geldi. İsmail Karaçor, mutfaktan aldığı bıçakla Hacer Karaçor’u bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Karaçor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Hacer Karaçor'un cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İsmail Karaçor polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.