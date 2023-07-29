Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ç. (44), boşanma aşamasında olduğu eşi S.Ç'yi (42) bıçakladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli yaptığı incelemede 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
A.Ç, daha sonra bıçakla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan şüpheli A.Ç. hastaneye kaldırılırken, kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü. (AA)