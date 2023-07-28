Ezgi Zerkin'in katili 1 yıldır yakalanmadı

İzmir'in Konak ilçesinde Deniz Özarslan (37), 28 Temmuz 2022 tarihinde boşanma aşamasında olduğu Ezgi Zerkin'i (31) işyerinde ateşli silahla yaralayarak kaçtı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Zerkin, 11 Ağustos’ta yaşamını yitirdi. Yaşanan olayın ardından kayıplara karışan Özarslan, olayın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yakalanmadı. Olay hakkında soruşturma başlatılsa da fail yakalanamadığı için herhangi bir ilerleme olmadı. Dosyada gizlilik kararı olduğu için de Zerkin ailesinin avukatları olaya dair herhangi bir bilgi alamıyor.



Mezopotamya Ajansı'ndan Delal Akyüz'ün haberine göre Zerkin’in açtığı boşanma davası ölümünden 10 ay sonra 15 Haziran’da sonuçlanırken, kadın örgütleri ve ailesi yıl boyunca yaptığı eylem ve etkinliklerle katilin yakalanmasını istedi. Aile, katilin yakalanması için emniyete defalarca şikayette bulunmasına rağmen herhangi bir sonuç alamadı.

Valilik önünde eylem

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) yaptığı eylemlerin yanı sıra Ekim 2022'de 17 ilin en işlek caddelerine fail Deniz Özarslan'ın fotoğraflarının basılı olduğu "Ezgi Zerkin'in katili aranıyor" afişlerini astı. Sokaklarda adaleti arayan kadınlar, afişlerde failin ihbar edilmesini istedi.



Katliamın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yakalanmamasına karşı KCDP, 29 Temmuz saat 17.00'de İzmir Valiliği önünde kitlesel bir eylem yapacak.

'Can güvenliğimiz yok'

Zerkin’in annesi Ziynet Zerkin, kızının yaşamını yitirmeden önce defalarca suç duyurusunda bulunduğunu, en son koruma kararı verilmesine rağmen önlem alınmadan katledildiğini söyledi. Tehdit altında olmaları nedeniyle ailenin tümüne de koruma kararı aldırdıklarını söyleyen Zerkin, “Katil her an karşımıza çıkabilir. Buna rağmen kimse gelip bizi korumuyor. Ben defalarca buna ilişkin kadın haklarını savunan örgütlerle beraber açıklamalar, eylemler yaptım. Ancak buna rağmen katil bulunmuyor. Anne olarak kızımın katilini arıyorum” diye yaşananlara tepki gösterdi.

'Bu katil birileri tarafından korunuyor'

Emniyetin tüm imkanlarına rağmen katilin hala yakalanmadığını söyleyen Zerkin, “Artık kendi adaletimi kendim sağlama noktasına geldim. Hepimizin hayatı tehlikede. Bu katil birileri tarafından korunuyor. Kırmızı bültenle hem yurt dışında hem de yurt içinde aranıyor. Birilerinin desteğini almadan nasıl yaşayabilir. Onu bulmak devletin görevi ama yapmıyorlar” dedi.



Zerkin, aradan geçen bir yıllık süreçte sadece kadın örgütlerinin kendilerine destek verdiğini belirterek, “Sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Onun yakalandığını görene kadar da durmayacağım. Adalet istiyorum” diye belirtti.

Bir yıldır failin yakalanmaması nedeniyle yaslarını dahi tutamadıklarını söyleyen Zerkin’in kardeşi Hazal Zerkin, “Burada öldürülen bir politikacının yakını olsaydı çoktan bulunurdu. Bir yıl değil bir saatte bulunurdu. Biz sadece sıradan bir vatandaş olduğumuz için mi katil bulunmuyor?” diye sordu.

'Ezgi'yi koruyamadılar, katili de yakalamıyorlar'

Zerkin’nin evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını belirten KCDP üyesi Tülin Osmanoğulları “Ezgi’yi koruyamadılar, koruyamadıkları gibi katili de yakalamıyorlar. Öldürülen bir kadın bu yüzden katili yakalamak için de çok büyük bir çaba göstermiyorlar. Hiçbir iz yok. Sanki yer yarıldı yerin dibine girdi. Ne yurt dışına çıkışı ne de Türkiye'de hiçbir iz yok” diye belirtti.

Eyleme çağrı

Kadınlar olarak sokaklarda katillerin bulunmasını haykırdıklarını vurgulayan Osmanoğulları, “Cumartesi yapacağımız eyleme herkesi bekliyoruz. Çünkü bir kadın sırf boşanmak istediği için katledildi ve katili yakalanmadı. Burada sorumluluğu olanlara çağrı yapacağız" diye konuştu.