Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD'e yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda Ankara merkezli 13 ilde 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ankara'da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var
Ankara merkezli 13 ilde IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD'e yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda Ankara merkezli 13 ilde 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.