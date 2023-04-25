Ankara'da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var

Ankara merkezli 13 ilde IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD'e yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda Ankara merkezli 13 ilde 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber

Seçime son 19 gün: AKP'nin kalesinde anket sonuçları belli oldu