Ankara'da işçi servisi kaza yaptı: 4'ü ağır çok sayıda yaralı

Ankara'da Sincan-Temelli karayolunun Sincan istikametinde seyir halinde olan Metin Yücel (22) yönetimindeki 06 NR 137 plakalı işçi servisi, Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nden karayoluna çıkan Agah Öz’ün (59) kullandığı kamyon ile kavşakta çarpıştı.

Kazada, servis minibüsünün sürücüsü ile araçtaki 9 işçi yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadı.

İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla servis minibüsünden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, tedaviye alınan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.