Ankara'da GER-SAN Sanayi Sitesi'nde yangın: 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara'da GER-SAN Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın nedeniyle 2 işçi hayatın kaybetti.

Haber Merkezi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki GER-SAN Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangın sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

GER-SAN Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı fabrikada, saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve fabrika önündeki minibüse sıçradı. İlk belirlemeye göre 4 kişiyi yangından olumsuz etkilendi.

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz idaresi ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenlere müdahale edildi.

soL'un edindiği bilgiye göre, çıkan yangın sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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