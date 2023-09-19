Ankara'da GER-SAN Sanayi Sitesi'nde yangın: 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki GER-SAN Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangın sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.
GER-SAN Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı fabrikada, saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve fabrika önündeki minibüse sıçradı. İlk belirlemeye göre 4 kişiyi yangından olumsuz etkilendi.
Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz idaresi ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenlere müdahale edildi.
soL'un edindiği bilgiye göre, çıkan yangın sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.